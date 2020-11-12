MÜSİAD’tan ziyaret

Kısa adı MÜSİAD olan Müstakil İşadamları Derneği Yozgat Şube Başkanı Emre Karataş ve Yönetim Kurulu üyelerine, İstanbul’da iş hayatını sürdüren Yozgatlı iş insanı Hanifi Kızıltaş da eşlik etti. MÜSİAD Yönetimi, MHP Yozgat Merkez İlçe Başkanı Adem Kızılay ve MHP Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu’na ayrı ayrı makamlarında ziyaret ederek, önce tebrik edip, daha sonra da bir süre görüştü. MÜSİAD yöneticileri MHP il ve ilçe başkanları ile Yozgat’ın sosyal ve ekonomik yönden gelişebilmesi noktasında yapılması gereken çalışmalar ile ilgili fikir alışverişinde bulundu.