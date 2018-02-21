MÜSİAD sınırda toplandı

Daştan, derneğin başkanlar kurulu toplantısının Afrin Operasyonu’na destek olmak, roket saldırısı sonucu maddi kayba uğrayan üyelere destek olmak ve bölge halkının yanında olduklarını hissettirmek amacıyla Kilis’te yaptıklarını ifade etti.

Daştan, ‘Devletimizi orada gördük. Bakanımız oradaydı, MÜSİAD oradaydı, işverenlerimiz oradaydı. Orada herkes elinden geleni yaptı. MÜSİAD’a bağlı olan bütün işadamlarımız orada ellerinden gelen maddi desteği sınırı olmaksızın Edirne’den Şırnak’ından, Yozgat’ından, İstanbul’undan, Ankara’sından yaptı. Dolayısıyla biraz daha duyarlı olmak zorundayız. Birlik, beraberliğimizi buralarda göstermeliyiz. Zorlu mücadelesinde Allah ordumuzu muvaffak eylesin. Operasyonda şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve ülkemize sabırlar, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum’ diye konuştu.