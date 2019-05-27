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MÜSİAD iftarda buluşturdu

MÜSİAD Yozgat Şubesi üyeleri, aileleri ile birlikte iftar sofrasından buluştu.

MÜSİAD iftarda buluşturdu

MÜSİAD Yozgat Şubesi üyeleri, aileleri ile birlikte iftar sofrasından buluştu.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 00:00
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MÜSİAD iftarda buluşturdu

Kuruluşunun 29 yıl coşkusunu yaşayan kısa adı MÜSİAD olan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Yozgat Şubesi Başkanı Emre Karataş’ın ev sahipliğinde yapılan iftar programına katılım yoğun oldu. MÜSİAD Genel Merkez yönetim kurulu üyeleri Fatih Mehmet Keçepir ve Abdulkadir Sıcakyüz, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri ve üyeler iftarda hazır bulundu. MÜSİAD Yozgat Şube Başkanı Emre Karataş, MÜSİAD olarak iftar sofralarında bir arada olmayı ve muhabbet etmeyi önemsediklerini söyledi. Karataş, “her fırsatta birlik ve beraberlik içerisinde olmayı önemsiyoruz. Birlik olacağız. Çünkü başarıya ancak böyle ulaşabiliriz. Bugün dünyanın en yaygın iş derneği olmanın yanında güçlü bir sermaye platformunun gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Geçtiğimiz günlerde 29’uncu yılımızı kutladık. MÜSİAD olarak meselemiz Türkiye dedik, meselemiz Yozgat diyoruz. MÜSİAD proje üreten, sunan kamu yönetimiyle birlikte yürüyen güçlü bir platform yapısına sahiptir. Çok kapsamlı projelerimizi yeni dönem için hazır hale getirdik” dedi. 
MÜSİAD Genel Merkez yönetim kurulu üyesi Fatih Mehmet Keçepir de, MÜSİAD çalışmaları hakkında bilgi verdi. Program MÜSİAD Yozgat Şube Başkanı Emre Karataş tarafından MÜSİAD kurulu üyeleri Fatih Mehmet Keçepir ve Abdulkadir Sıcakyüz’e plaket verilmesinin ardından çekilen toplu fotoğraf ile sona erdi.
 

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