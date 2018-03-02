MÜSİAD çalışıyor

Daştan, çeşitli kurum ve kuruluşları ziyaret ederek yapacakları çalışmalar hakkında bilgilendirme yaptı.

Şube Başkanı Ferudun Daştan, “Amacımız Yozgat’a ne yapabiliriz noktasında tüm Yozgat ile bir araya gelmektir” dedi.

Daştan, Organize Sanayi Bölgesi başta olmak üzere iş dünyasına gerçekleştirdiği ziyaretlerin yanı sıra bürokrasiye de ihmal etmiyor. Daştan, son olarak İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, SGK İl Müdürü Bilal Keskin, İl Müftüsü Salih Sezik, Bilim ve Sanayi ve Teknoloji Müdürü Mualla Taşkesen’i makamlarında ziyaret etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretlerde Daştan, MÜSİAD ve Yozgat yapılanması hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Daştan, 13 Nisan’ın MÜSİAD’ın Yozgat’taki yapılanması ve gelişimi adına önemli bir milat olacağını dile getirdi. MÜSİAD Yozgat Şube binasını 13 Nisan’da düzenlenecek geniş katılımlı bir törenle hizmete sunacaklarını kaydeden Şube Başkanı Daştan, “Özellikle 13 Nisan’daki açılışımızdan sonra Yozgat’la inşallah daha çok kucaklaşıp, daha çok bir araya geleceğiz. Yozgat sanayisini nereye götürebiliriz noktasında fikir alışverişi yapacağız” diye konuştu.

