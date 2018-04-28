MÜSİAD açıldı

Açılış töreninde, Bozdağ ile birlikte MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Belediye Başkanvekili Ali Akgün, MÜSİAD Yozgat Şube Başkanı Ferudun Daştan ve vatandaşlar da hazır bulundu. MÜSİAD Yozgat Şube Başkanı Ferudun Daştan, MÜSİAD’ın 1990 yılından bu tarafa Türkiye’de ve uluslararası arenada varlığını ispat etmiş, teşkilatlanmasını tamamlamış önemli bir kuruluş olduğunu hatırlatarak, böylesine önemli bir yapılanmanın Yozgat’ta etkin bir şekilde faaliyetlerini sürdürmesi için çalıştığını söyledi. Yozgat’ta da yoğun bir çalışma süresinin ardından teşkilatlanma çalışmasını tamamladıklarını hatırlatan Daştan, kısa bir süre içerisinde, MÜSİAD’ı Yozgat’ta aktif hale getirdiklerini belirtti. Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ise Yozgat’ın özel teşvik uygulamasındaki iller arasında olduğunu hatırlattı. Vali Yurtnaç bu sebeple Yozgat’a yeni yatırımcı çekebilmek adına bir dizi çalışmaların yürütüldüğünü ve olumlu geri dönüşler yapıldığını hatırlatarak, bu süreçte MÜSİAD’ın Yozgat’a güç katacağını ve eksikliği hissedilen bir sivil toplum kuruluşu olduğunu ifade etti.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ise MÜSİAD’ın yurt içi ve yurt dışında iş dünyasının saygınlığını temsil ettiğini, MÜSİAD’ın ticarette güven, ahlak, dürüst rekabet, büyüme ve gelişim demek olduğunu söyledi. Başbakan Yardımcısı Bozdağ, MÜSİAD’ın Yozgat’ta da faaliyetlerini sürdürmesinden mutluluk duyduğunu dile getirerek, “MÜSİAD, inşallah Yozgat’ın derdiyle dertlenecek, üreten istihdam sağlayan girişimci ruha sahip Yozgatlıları bir arada buluşturacak” diye konuştu.

HABER: MUSTAFA TEKER