Müşavir ziyaretlerde bulundu

AZERBAYCAN Ankara Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Doç. Dr. Necibe Nesibova, Bozok Üniversitesi’nde eğitimlerini sürdürmekte olan Azeri öğrencilerin durumları hakkında bilgi edinmek üzere geldiği Yozgat’ta çeşitli ziyaretlerde bulundu. Azeri Müşavir Nesibova, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ve Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan’ı makamlarında ayrı ayrı ziyaret ederek, bir süre görüştü. Vali Yurtnaç ve Başkan Arslan, Nesibova’ya günün anısına çeşitli hediyeler sundu.