Musabeyli yetersiz

Musabeyli Köyü havzası içerisinde bulunan Cemil Çiçek Barajı’nın hedeflenen su miktarına ulaşılamadığı İl Genel Meclisi Jeotermal ve Su Kaynakları Komisyonu’nca hazırlanan raporda dile getirildi. İl Genel Meclisi oturumunda konuyla ilgili komisyon tarafından hazırlanan rapor, üyelerin dikkatine sunuldu. Bu kapsamda mevsim şartları ve yağış miktarlarının da göz önüne alınmasına karşın, barajın hedeflenen su seviyesini göremediğine dikkat çekildi. Rapora göre 2016 yılında inşa edilen barajın, faaliyete geçmesiyle birlikte 50 milyon metreküp su hedeflendiğini, bunun yaklaşık 20 milyon metreküplük kısmının tarım arazisi sulaması için, kalan kısmının da Yozgat, Yerköy ve Saray’da bulunan organize sanayi bölgesinin içme ve kullanım suyu olarak öngörüldüğü ancak istenilen seviyeye ulaşılamadığı ifade edildi.

