-MUSABEYLİ TAMAM

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 3 aşamalı projenin, ‘Hamsu İsale, Derivasyon Hattı ve Tüneli, Arıtılmış Su İsale Hatları, Depolar, Pompa İstasyonu ve Tayip Regülatörü ile Yozgat İçme suyu Arıtma Tesisleri’ ile ilgili çalışmaları tamamlandı. Proje çerçevesinde 2 bin 143 metre tünel, 9 bin 668 metre Hamsu İsale Hattı, 73 bin 47 metre ise arıtılmış su isale hattı ile günlük 62 bin 300 metreküp kapasiteli arıtma tesisinin inşası bitirildi. 2 bin 143 metre uzunluğunda inşa edilen 3,5 metre çapındaki Hamsu İsale, Derivasyon Hattı ve Tüneli ile daha önce işletmeye açılan Musabeyli Cemil Çiçek Barajı’ndan inşa edilen arıtma tesisine su iletilecek. Projenin ikinci aşaması olan Yozgat İçme Suyu Arıtma Tesisleriyle barajdan gelen su arıtılacak, projenin üçüncü aşaması olan Arıtılmış Su İsale Hatları, Depolar, Pompa İstasyonu ve Tayip Regülatörü ile de şehre iletilecek.

18 BİN 500 DEKAR ARAZİ SULANACAK:

DSİ Yozgat’ta yaptığı yatırımlarla münbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme-kullanma suyu temin etmeye, derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Ekonomisi tarıma dayalı olan Yozgat’ta tarımın gelişmesindeki etkenlerden en önemlisi su yapıları olduğu kaydedildi. Büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi, civardaki içme kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenen ‘Gölsu’ projesinden Yozgat’ta nasibini aldı. Konya Ovası Gelişim Projesi kapsamında bulunan Yozgat’ta 2003-2019 yılları arasında tamamlanan ve tamamlanacak projeler ile 367 bin 950 dekar zirai alanın sulamaya açılması, sulamaya açılan alanlardan 623 milyon 632 bin lira gelir artışı, 99 adet yerleşim yerinin ve 20 bin dekar arazinin taşkınlardan korunması, HES’lerin kurulu gücünün 366,27 MW’a çıkarılması ve 1,2 milyar kWh yıllık hidroelektrik enerjisi üretiminin hedeflendiği kaydedildi. Bu kapsamda çalışmaları hızla devam eden Yozgat Musabeyli Sulamasının tamamlandığı hatırlatılarak, projenin tamamen hayata geçtiğinde Musabeyli, Topaç, Dayılı, Sağlık ve Harkaşan köylerine ait 18 bin 500 dekar zirai arazinin kapalı basınçlı - borulu sistemle sulanmasının yapılabileceği ifade edildi. Proje maliyeti 2017 birim fiyatları ile 28 milyon 314 bin 851 lira olan Musabeyli Sulaması hizmete alındığında dekar başına 630 lira gelir artışı, ülke ekonomisine yılda 11 milyon 655 bin lira katkı sağlayacağın altı çizildi.

