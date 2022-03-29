Münazara yarışması tamamlandı

Yozgat Gençlik Merkezi Salonunda gerçekleştirilen yarışmaya il genelinde Lise ve Yozgat Bozok Üniversitesinden 23 takım katıldı. Yarışma 4’lü takımlardan oluşarak, eleme usulü ile gerçekleştirildi. Öğrenciler Lise ve Üniversite adı altında iki farklı kategoride yarıştı. 15 dakika önceden belirlenen konular, öğrencilere verilirken, 15 dakika süre sonunda, öğrenciler fikirlerini savundular. Münazara Yarışmasında çeşitli konular verilerek öğrenciler bu konular üzerinde tartıştı. Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürü Ali Sapmaz, gerçekleştirdikleri münazara yarışması ile kısa zamanda başarı ile fikirlerini savunan gençlere olan güvenlerini bir daha perçinlemiş olduklarını söyledi. Gelişen Türkiye için düşünen ve düşüncesini savunan gençlerin olmasının kendilerini fazlasıyla sevindirdiğine dikkat çeken Sapmaz, yarışmalara katılan takımlara başarı dileğinde bulundu. Yapılan yarışmalar sonrasında Üniversite gurubundan Okan Kalmak ve Yunus Emre Tokuş, Lise Grubundan ise Mustafa Tufan Uslu ve Seyran Ağaçdan il birincisi oldular. Dereceye giren dört öğrenci Kayseri’de gerçekleştirilecek olan Bölge Finalinde Yozgat’ı temsil edecek.