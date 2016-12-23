Mülteci sobası!

Soba satıcıları teneke sobaları artık Yozgat’ta ikamet eden mülteci vatandaşların satın aldığını söyledi.





Türkiye’nin en soğuk vilayetleri arasında bulunan ve soğuk kışlarıyla bilinen Yozgat’ta, sobaya eski rağbet kalmadı.





Yozgat’ta soba satışının yapıldığı Tol Çarşı’da artık teneke ve yuvarlak sobaları mülteci vatandaşların satın aldığı bildirildi.





Özellikle ucuzluğu ve yaydığı yoğun ısıyla bilinen teneke sobaların, mülteci vatandaşlar tarafından satın alındığını belirten esnaf Mustafa Türkmen, “Yozgatlı vatandaşlar ise genellikle fırınlı sobaları tercih ediyor” diye konuştu.



