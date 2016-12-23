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Mülteci sobası!

23 Aralık 2016 Cuma 05:15
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Yozgat’ta bir dönem vatandaşların tercihi olan teneke sobalar artan doğalgaz kullanımı nedeniyle ‘mülteci sobası’ oldu.

Mülteci sobası!
Soba satıcıları teneke sobaları artık Yozgat’ta ikamet eden mülteci vatandaşların satın aldığını söyledi.

Türkiye’nin en soğuk vilayetleri arasında bulunan ve soğuk kışlarıyla bilinen Yozgat’ta, sobaya eski rağbet kalmadı.

Yozgat’ta soba satışının yapıldığı Tol Çarşı’da artık teneke ve yuvarlak sobaları mülteci vatandaşların satın aldığı bildirildi.

Özellikle ucuzluğu ve yaydığı yoğun ısıyla bilinen teneke sobaların, mülteci vatandaşlar tarafından satın alındığını belirten esnaf Mustafa Türkmen, “Yozgatlı vatandaşlar ise genellikle fırınlı sobaları tercih ediyor” diye konuştu.

Mustafa Türkmen, soba fiyatlarının geçen yılla aynı olduğunu aktararak, teneke sobaların 50 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulduğunu, yuvarlak ve fırınlı sobaların ise kalitesine göre 50 ila 300 lira arasında satıldığını belirtti.


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