Mükellefler uyarıldı

YOZGAT Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Ahmet Bulut, hazine alacaklarının yeniden yapılan yasa düzenlemesinin Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirterek, borcunu peşin ödemek isteyenlere indirim sağlandığını, ayrıca 18 taksit imkanının da sunulduğunu söyledi. Bulut, yargı, inceleme ve uzlaşma aşamasında olan durumlar için düzenlemenin bulunmadığını vurgulayarak, ‘’Yasa kapsamında olan ve ödenmeyen taksitler, borçlar 7256 sayılı yasa kapsamında değildir. Ancak; 7143 sayılı yasa kapsamında olan ve kalan ödemeler 7256 sayılı yasa kapsamında olacak, yani peşin ödeme veya daha uzun vade imkânı var’’ dedi. Bulut, bu imkandan faydalanmak için 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvuru yapılması gerektiğini de bildirdi. Bulut, 2021 yılında kullanılacak defterlerinde 31 Aralık 2020 tarihine kadar noter tarafından onaylanması gerektiğini hatırlatarak, bunun için vergi mükelleflerinin mali müşaviriyle irtibata geçmeleri gerektiği kaydetti. Bulut, ‘’Ekonomik alanda mücadelenin görünmeyen kahramanları arasında biz mali müşavirler yer almaktadır. Sistemden mali müşavirleri çıkarttığınızda mükellef-devlet arasındaki iletişimin, bir anlamda sağlıklı ekonomik faaliyetlerin yürümesi mümkün değildir. Zor bir görevi sorumluluk içerisinde yürüten Mali Müşavirlere hiçbir konuda indirim ve destek gelmedi. Aslında bizim istediğimiz en azından bu pandemi süresince yüzde 18 olan KDV oranı yüzde 8’e indirilmesidir’’ diye konuştu.