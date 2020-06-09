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Mükellefler Dikkat!

Yevmiye Defterlerinin tasdiki ay sonuna kadar yapılması gerekiyor.

09 Haziran 2020 Salı 00:56
Mükellefler Dikkat!

YOZGAT Serbest Mali Müşavirler, Muhasebeciler Odası Başkanı Ahmet Bulut, Yevmiye Defterlerinin kapanış onayının Haziran ayı sonuna kadar yapılması gerektiğini hatırlatarak, mükellefleri uyardı.
Başkan Bulut, Türk Ticaret Kanunu’na göre her tacirin, ticari defterleri tutmak, defterlerinde, ticari işlemleriyle ticari işletmesinin iktisadi, mali durumunu, borç, alacak ilişkilerini, her hesap dönemi içinde elde edilen neticeleri, açıkça görülebilir bir şekilde ortaya koymakla mükellef olduğunu kaydetti. Bulut, yevmiye defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar yaptırma zorunluluğunun bulunduğunu bildirdi. Bulut, ‘’Bu çerçevede 2019 yılı Yevmiye defterlerinin kapanış onayı; hesap döneminin altıncı ayının sonuna, yani 30 Haziran 2020 tarihine kadar yapılması gerekmektedir’’ uyarısında bulundu.

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Mükellefler Dikkat!
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