Mükellefler bilgilendirildi

SGK Yozgat İl Müdürü Bilal Kesin, İŞKUR Yozgat İl Müdürü Taner Yıldız, Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, Oda üyelerine bilgiler vererek, tek tek soruları cevaplandırdı. SGK Yozgat İl Müdürü Bilal Kesin, “Sigorta prim borçlarında yapılandırmaları bozulanlar, 28 Şubat'a kadar ödeme yapmaları halinde yapılandırma hakları devam edecek. 7143 sayılı Kanuna göre SGK'ya olan sigorta prim borçlarını yapılandırmak için müracaat ettiği halde peşin ödeme veya borç taksitlerini süresinde ödeyemeyen ve bu nedenle yapılandırmaları bozulanlara, 28 Şubat'a kadar ödeme yapmaları halinde yapılandırma hakları devam edecektir. Kurum olarak çalışanlarımızla devletimizin sizlere sunduğu tüm destekleri kullandırabilmek adına var gücümüzle çalışıyoruz. Ayrıca yararlanabileceğiniz hangi destek varsa kurumumuza uğrayarak bir çay içine kadar gereken tüm bilgilendirme ve işlemlerini yapıyoruz” dedi.

Katılımcıların sorularını cevaplayan İl Müdürü Bilal Kesin, istihdamın arttırılması, üretimin üzerindeki işçilik maliyetlerinin azaltılması için uygulanan birçok sigorta prim teşvikleri bulunduğunu belirterek, SGK prim teşvikleri hakkında detaylı bilgi verdi. Keskin, 18-29 yaş arasında bulunan ve iş yeri açmak isteyen gençlerin, 1 yıl süreyle Bağ-Kur primlerinin devlet tarafından karşılamaya devam ettiğini sözlerine ekledi.

İŞKUR Yozgat İl Müdürü Taner Yıldız, anlık işçi ve nitelikli işgücü sorununa karşı işbaşı eğitim programlarıyla çözüm ve fırsat sunduklarını, en az 2 sigortalı çalışanı olan işverenlerin bu desteklerden yararlanabileceklerini anlattı. Yıldız, destek kapsamında, işverenlerin her meslekteki işçi alımlarında İŞKUR’un İşbaşı Eğitim Programını kullanarak, katılımcıların 3 aydan 6 aya kadar asgari ücret olan 2 bin 20 liranın karşılanacağını bildirdi. Yıldız, sektörel olarak bilişim, imalat ve basın sektöründe 6 ay, geleceğin mesleklerinde 9 ay, diğer sektörlerde 3 ay süreyle ücretlerin İŞKUR tarafından ödeneceğini, ayrıca sigorta prim teşviklerinden yararlanılması da işverenin istihdam maliyetlerini azalttığını anlattı. Katılımcıların sorularını cevaplayan İl Müdürü Taner Yıldız, halen devam eden birçok çalışmaları olduğuna değindi. Girişimcilik eğitimleri, iş başı programları ve diğer projelerle yoğun bir şekilde hizmet verdiklerine vurgu yaparak, tüm işverenlerin istedikleri zaman ziyaret ederek gereken bilgilendirmeyi yapacaklarını bildirdi. Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çelik, “Oda olarak asli görevlerimizden biride siz ticaret erbaplarının menfaatlerine olacak uygulamalardan haberdar etmek ve yönlendirmektir. Bizler hemen hemen her konuda sizlere fayda sağlayacak alanlarda gerek bilgilendirme gerekse proje üretme açışından yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Bugün buraya birçok işinizi bırakarak geldiniz için teşekkür ederim. Şuan ne yazık ki fazlaca bilgi kirliliği var. Bizlerde istedik ki faydanıza olabilecek konuları birinci ağızdan duyun, gereken soruları sorun. Faydalı bir toplantı olduğu kanaatindeyim. SGK Yozgat İl Müdürümüz Bilal Kesin ve İŞKUR Yozgat İl Müdürümüz Taner Yıldız beylere de bizlere verdikleri bilgiler için ayrıca çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkanı Sinan Çelik; bunun gibi bilgilendirme ve istişare toplantılarının aralıksız devam edeceğini, Oda olarak tüm ticaret erbaplarının yanlarında destekçilerini olduğunu vurgulayarak, katılımcılara teşekkür etti.