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Mükellefe Mali Tatil uyarısı

YOZGAT Serbest Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Odası Başkanı Ahmet Bulut, Mali Tatil uygulamasının 3-20 Temmuz tarihleri arasında uygulanacağını belirterek, ‘’Kanun hükümlerine göre, meslek mensuplarına ve yükümlülere kolaylıklar getiren uygulama kapsamında, beyan süresi 3-20 Temmuz 2018 tarihleri arasında olan vergilere ilişkin beyannamelerin verilme süresi27 Temmuz 2018 Cuma günüdür.

Mükellefe Mali Tatil uyarısı

YOZGAT Serbest Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Odası Başkanı Ahmet Bulut, Mali Tatil uygulamasının 3-20 Temmuz tarihleri arasında uygulanacağını belirterek, ‘’Kanun hükümlerine göre, meslek mensuplarına ve yükümlülere kolaylıklar getiren uygulama kapsamında, beyan süresi 3-20 Temmuz 2018 tarihleri arasında olan vergilere ilişkin beyannamelerin verilme süresi27 Temmuz 2018 Cuma günüdür.

03 Temmuz 2018 Salı 07:00
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Mükellefe Mali Tatil uyarısı

Bu beyannamelere göre tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi 30Temmuz 2018 Pazartesi günüdür. Beyan süresinin son günü 20 Temmuz 2018 gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günü mesai saati bitimine kadar olan vergilere ilişkin beyannamelerin verilme süresi 25 Temmuz 2018 Çarşambadır. Bu beyannamelere göre tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi 26 Temmuz 2018 Perşembe günü mesai saati bitimi olacaktır’’ dedi.

Bulut, özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi, şans oyunları vergisi ile gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlarla ilgili olarak malî tatil düzenlemeleri uygulanmadığını hatırlattı. Bulut, ‘’Mali Tatil süresince vergiyle ilgili işlemelere ilişkin dava açma süresi işlememektedir. Başka bir anlatımla, işlemeye başlamış olan dava açma süresi mali tatilin başlamasıyla birlikte durmakta ve mali tatilin bitimini müteakip süre kaldığı yerden işlemeye devam etmektedir. Buna karşılık, adli tatil süresi içinde dava açma süresi işlemekte ancak sürenin son günü adli tatile rastlarsa dava açma süresi 7 Eylül günü mesai saati bitimine kadar uzamaktadır. Sonuç olarak, vergiyle ilgili bir işlemden kaynaklı davanın açılmasının son günü mali tatile ve/veya adli tatile denk geliyor ise dava açma süresinin son günü 7 Eylül günü mesai saati bitimine kadar uzamaktadır’’ diye konuştu.

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