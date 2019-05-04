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MUHTEŞEM VEDA

YOZGAT AYÇ Okullarından mezun olan lise öğrencileri, muhteşem bir veda partisi ile kendilerinden önceki öğrencilerden devraldıkları bayrağı, kendilerinden sonraki öğrencilere devredip, okula, öğretmen ve idarecilerine ‘helallik’ isteyerek, veda ettiler.

MUHTEŞEM VEDA

YOZGAT AYÇ Okullarından mezun olan lise öğrencileri, muhteşem bir veda partisi ile kendilerinden önceki öğrencilerden devraldıkları bayrağı, kendilerinden sonraki öğrencilere devredip, okula, öğretmen ve idarecilerine ‘helallik’ isteyerek, veda ettiler.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 00:00
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MUHTEŞEM VEDA

Yozgat belediyesi Sinema ve Kültür Salonu’nda gerçekleştirilen mezuniyet gecesine Yozgat Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Sorgun Belediye Başkan Yardımcısı Ergün Gül, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu da katıldı. Öğrenciler söyledikleri türküler, sahneledikleri skeçler, halkoyununun ardından diplomalarını alıp, bayrağı da kendilerinden sonraki öğrencilere teslim ettiler. Öğrenciler, toplu halde havaya keplerini fırlattılar. Okul Müdürü Ahmedi Fahri Yaşar,  öğrencilerine yaklaşan Yükseköğretim Kurumları sınavında başarılar diledi. Mezun olan öğrencilerin okullarına sahip çıktıkça değerini arttığını ifade eden Yaşar, “Bir okulu diğer okullardan farklı kılan, mezunların hayattaki başarıları, kaliteli duruşlarıdır ve onların okullarına geri dönüp kattıklarıdır” dedi. 

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