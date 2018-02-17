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Muhtarlık Müdürlüğü kuruluyor

YOZGAT Belediyesi bünyesinde Muhtarlık İşleri Müdürlüğü kurulması kararı alındı.

Muhtarlık Müdürlüğü kuruluyor

YOZGAT Belediyesi bünyesinde Muhtarlık İşleri Müdürlüğü kurulması kararı alındı.

17 Şubat 2018 Cumartesi 07:00
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Muhtarlık Müdürlüğü kuruluyor

Yozgat Belediyesi etkin ve verimli hizmet yürütmek maksadıyla kurumsal yapılanma ve teşkilatlanmayı sürdürüyor.
Bu kapsamda belediye bünyesinde Muhtarlık İşleri Müdürlüğü adıyla yeni bir müdürlük kurulacağı, böylelikle mahallelere götürülen hizmetler noktasında daha aktif ve verimli çalışılacağı öğrenildi.
Belediye Başkanı Kazım Arslan, mevcuttaki Hal Müdürlüğü’nün görevlerinin zabıtaya aktarılacağını ve zabıta çatısı altında görevinin ve işlevinin devam edeceğini belirtti.
Hal Müdürlüğü’nün adı ve fonksiyonunun Muhtarlık İşleri Müdürlüğü olarak değişerek bu ad ile görev yapacağını ifade eden Arslan, Şubat ayı Belediye Meclisi’nde de onay verildiğini bildirdi.
 

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