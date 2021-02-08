MUHTARLARLA iSTiŞARE

Muhtarların istek ve önerileri de gündeme geldi, önümüzdeki süreçte her bir mahallede yapılacak çalışmaların genel değerlendirmesi yapıldı. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, vatandaşlarla aralarındaki en önemli köprülerden olan muhtarların istek, talep ve önerilerini değerlendirmek için bir araya geldiklerini hatırlattı. Başkan Yalçın, ‘’Halkıyla bütünleşmiş, katılımcılığı, şeffaflığı ve istişareyi prensip olarak kabul etmiş belediyecilik anlayışı doğrultusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada mahalle muhtarlarımızla ortak adım atacağız. Muhtarlarımızın özellikle belirtmiş olduğu eksiklikler ve talepleri gidermek için hızlı ve etkili bir şekilde çalışmalarımızı yürüteceğiz. Bizler gibi gecesini gündüzüne katarak mahallelerinde gerçekleştirdiği çalışmalarda büyük gayret sarf eden sorunların çözümünde ortak hareket ettiğimiz muhtarlarımıza teşekkür ediyorum’’ diye konuştu. Toplantı sonunda muhtarlar tarafından Belediye Başkanı Nezih Yalçın’a hediye taktim edildi.