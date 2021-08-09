Muhtarlarla istişare

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, İl Genel Meclis Üyeleri İrfan Coşgun, Hüseyin Lale, İl Telekom Müdürü Hüseyin Yılmaz, Çedaş İl Müdürü Ferhat Bişkin, Mahalle ve Köy Muhtarları toplantıda hazır bulundu. Köy ve Mahalle Muhtarları, Türk Telekom ve Çedaş ile ilgili sorunlarını dile getirip, çözümüne yönelik istişare yapıldı. Muhtarlar, mahalle ve Köy sakinleri adına talep, öneri ve düşüncelerini, eksiklikleri, sorunları, yapılmasını istedikleri çalışmaları dile getirdi. Telekom İl Müdürü ve Çedaş İl Müdürü tarafından sorular teker teker yanıtlanarak, yapılan çalışmalar ile ilgili çözüm odaklı görüşlerini bildirdi.