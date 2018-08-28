Muhtarlarla buluştu

Başkan Kazım Arslan, muhtarların bayramını kutladı yürütülen ve tamamlanan çalışmalar hakkında istişarede bulundu. Belediye Başkanı Kazım Arslan, mahalle muhtarlarıyla birlikte, uyum içerisinde güzel ve büyük projelere imza attıklarını söyledi. Mahalle muhtarlarının da katkılarıyla Yozgat’ta alt ve üst yapı çalışmalarının yanı sıra, şehirleşmeye yönelik büyük projeleri de el birliğiyle Yozgat’a kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Başkan Arslan, “Bugüne kadar büyük işler başardık. Nasibimizde varsa daha büyük ve güzellerini yine başarırız” şeklinde konuştu.

Mahalle muhtarları da Başkan Kazım Arslan’a teşekkür ettiler. Yeni dönemde de Başkan Kazım Arslan ile çalışmak istediklerini ve desteklerini ileten mahalle muhtarları “Bizden ne istiyorsanız onu yapalım, size desteğimizi sunalım” diye konuştular.

Başkan Kazım Arslan ise muhtarlara hitaben “Sizden vazifenizi hakkaniyetle sürdürmenizi istiyorum. Başka kimseden bir şey istemem. Herkes vicdanının ve hakkaniyetin gereğini yaparsa sorun olmaz” diyerek muhtarlara teşekkür etti.