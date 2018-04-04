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Muhtarlarla buluştu

YOZGAT Belediye Başkanı Kazım Arslan mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Muhtarlarla buluştu

YOZGAT Belediye Başkanı Kazım Arslan mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek istişare toplantısı gerçekleştirdi.

04 Nisan 2018 Çarşamba 07:00
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Muhtarlarla buluştu

Başkan Kazım Arslan mahalle muhtarlarıyla Nohutlu Tepesi Belediye Sosyal Tesislerinde bir araya geldi. Mahalle muhtarlarıyla devam eden proje ve hizmetler konusunda istişareler yapan Başkan Arslan, muhtarlardan gelen sorun ve sıkıntıları da dinledi. Belediye Başkanı Kazım Arslan, göreve geldikleri günden bu yana etkili ve verimli hizmet sunmak adına, mahalle muhtarlarıyla birlikte, koordineli çalışmalar yürüttüklerini söyleyerek bu koordinasyon ve hizmetlerin sürdürüleceğini aktardı.

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