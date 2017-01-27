Muhtarlarla buluştu

İlçe ve köylerde yaşanılan, karşılaşılan sorunlarla bu sorunlara ilişkin çözümlere ulaşmadaki mesafenin kısaltılması, kamu kaynaklarının etkin kullanılması, bürokratik engellerin kaldırılması ve çözüme ilişkin süreçlerin hızlandırılmasına yönelik planlanan muhtarlar toplantısının ilki Yerköy ilçesinde gerçekleştirildi.

2016 yılının son aylarında İlçe ve Köyler Yatırım İzleme ve Değerlendirme Toplantıları yaparak muhtarlar ve halkla daha önce bir araya geldiklerini hatırlatan Vali Yurtnaç, artık her ay bir ilçede bu toplantıları gerçekleştireceklerin söyledi.

Vali Yurtnaç, burada yaptığı konuşmada toplantının amacının halkın sorunlarını dinlemek, çözüm üretmek, halkın memnuniyeti ölçmek ve koordinasyonu gerektiren konuların ortaya çıkarılmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Bu çerçevede idarenin yapmak istediği çalışmaların ortaya çıktığını belirten Vali Yurtnaç, “Bizler geçen yıl içerisinde yaptığımız İlçe ve Köyler Yatırım İzleme ve Değerlendirme toplantıları ile 13 ilçemizi gezerek muhtarlarımızla, belediye başkanlarımızla, kaymakamlarımızla ve halkımızla bir araya gelip onların sorunlarını dinledik. Bu toplantılarda aldığımız notlarımızı da kitap haline getirerek ilgili kurumlarımıza dağıttık. Bu kitap bize yol haritası olacak. Nerelerde bir noksanlığımız var, nerelerde eksiklikler ve ihtiyaçlar var bunların tamamı bu kitap içerisinde yer alıyor. Şimdi de her ay bir ilçemizde mahalle ve köy muhtarlarımızla bir araya gelerek geçmişte aldığımız notlardan neler yapılmış, neler eksik kalmış, şimdi ne gibi ihtiyaçlar doğmuş onları belirleyerek takip edip sonuçlandıracağız” dedi.

Bu tür faaliyetlerin kamuda çalışmalara hız kazandıracağını ifade eden Vali Yurtnaç, “Bu toplantılar idareci arkadaşlarımızın, halka hizmet götüren arkadaşlarımızın daha verimli bir şekilde hizmet etmesini sağlayacak. Karşılıklı iletişim olduğu sürece çalışmalarımız daha etkili olacaktır. Toplantımızda sorunu olan muhtarlarımız sorunlarını anlatacak, biz yine onları not alarak giderilmesi konusunda gerekli kurumlara talimatları vererek hızlı bir şekilde hizmetin yerine ulaşmasını sağlayacağız. Proaktif olacağız ve problemler ortaya çıkmadan önce bunların tedbirlerini alacağız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından mahalle ve köy muhtarları söz alarak görev yaptıkları bölgelerde ki sorunları dile getirdiler.