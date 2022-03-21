Muhtarlarla buluştu

Başer, Yozgat Merkez Köseyusuflu köyünde, Beyvelioğlu, Güneşli, Kuyumcu, Recepli, Alemdar, Derbent, Derekışla, Bişek, Fakıbeyli, Kızıltepe, Gülyayla, Köseyusuf, Kırım, Evci ve Türkmensarılar köy muhtarlarıyla bir araya geldi. Muhtarlarla bir araya gelen Başer, köyler ile ilgili talep beklenti ve projeleri dinledi. Muhtarların Devlet ve millet arasında gönül köprüsü kurduğunu ifade eden Başer, “Demokrasimizin temel yapı taşı olan kıymetli muhtarlarımızla buluşmaya devam ediyoruz. Toplantıya iştirak eden kıymetli muhtarlarıma teşekkür ediyor, muhtarlarım şahsında değerli köy sakinlerimize selam ve sevgilerimi gönderiyorum” şeklinde konuştu.