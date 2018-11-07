Muhtarların Meclis çıkartması

Bozdağ muhtarların ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bozdağ, “Muhtarlar seçilmiş insanlar. Vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamanız ve taleplerini çözmeniz çok önemli. Muhtarlık çok zor bir iş. Her gün sizi seçenlerle yüz yüzesiniz. Yozgat hepimizin ortak paydası. Yozgatlı kardeşlerimiz Ak Partiye büyük destek verdiler. Yozgat iktidarımız zamanında birçok hizmet yaptık’’ dedi. Ziyaretin anısına Ergül, Bozdağ’a plaket takdim etti.

