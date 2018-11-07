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Muhtarların Meclis çıkartması

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve Ak Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Yozgat Muhtarlar Derneği Başkanı Abbas Ergül ve Merkez Mahalle Muhtarlarını TBMM’de kabul etti.

Muhtarların Meclis çıkartması

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve Ak Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Yozgat Muhtarlar Derneği Başkanı Abbas Ergül ve Merkez Mahalle Muhtarlarını TBMM’de kabul etti.

07 Kasım 2018 Çarşamba 05:54
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Muhtarların Meclis çıkartması

Bozdağ muhtarların ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bozdağ, “Muhtarlar seçilmiş insanlar. Vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamanız ve taleplerini çözmeniz çok önemli. Muhtarlık çok zor bir iş. Her gün sizi seçenlerle yüz yüzesiniz. Yozgat hepimizin ortak paydası. Yozgatlı kardeşlerimiz Ak Partiye büyük destek verdiler. Yozgat iktidarımız zamanında birçok hizmet yaptık’’ dedi. Ziyaretin anısına Ergül, Bozdağ’a plaket takdim etti.
 

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Muhtarların Meclis çıkartması
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