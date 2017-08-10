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Muhtarları dinledi

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç Yozgat merkez mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Muhtarları dinledi

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç Yozgat merkez mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
10 Ağustos 2017 Perşembe 07:07
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Muhtarları dinledi

Mahalle Muhtarları ile dernek binasında bir araya gelen Vali Yurtnaç, muhtarların ve mahallelerin sorunlarını dinledi.
Bu yıl eğitim öğretimde kalitenin artırılması ve uyuşturucu kullanımı konularında daha hassas davranacaklarını belirten Vali Yurtnaç, “Her iki konuda da mahalle muhtarlarımıza önemli görev düşüyor. Özellikle uyuşturucu kullanımı konusunda mahalle muhtarlarımızın duyarlı olması lazım. Mahallelerimizde bulunan metruk binalarda, kullanılmayan evlerde bu tür olaylar yoğun oluyor. Bu tür bir olayla karşılaşıldığında güvenlik güçlerimizle irtibata geçilmesini tüm vatandaşlarımızdan özellikle rica ediyoruz. Uyuşturucu kullanan gençlerimizin de tedavilerini yaptırıp topluma kazandırmak için çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor” dedi.
Mahalle muhtarlarının ardından köy muhtarları derneğini ziyaret eden Vali Yurtnaç köy ve muhtarların sorunlarını dinledi.
Her ay bir ilçede muhtarlarla toplantı yaptıklarını hatırlatan Vali Yurtnaç, “Geçtiğimiz aylarda köylerimizin çöplerinin toplatılması için alınan araçlar göreve başladı. Köyde oturan vatandaşlarımız da bu konuda duyarlı davranarak çöplerini artık rastgele değil çöp konteynırlarına atacak. Bunun yanı sıra köylerimizin yolları ile alakalı olarak çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Tüm köylerimiz sıcak asfalta kavuşacak. Çalışmamıza nüfusu yoğun trafik akışı fazla olan köy yollarımızdan başladık. Bizlerde ara ara çalışma yapılan yerlerde yolların kalitesini kontrol etmek amacıyla denetimlerimizi yapıyoruz. Yine tüm köylerimizin alt yapı sorunu ve kilit parke sorununu da çözeceğiz. Yozgat merkez ve ilçelerde ki tüm köylerimizin de köy içerisinde ki yollarını kilit parke ile buluşturacağız” diye konuştu.
Muhtarlar ise Vali Yurtnaç’ın kendilerini ziyaretinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, köylere yapılan çalışmalar için Vali Yurtnaç ve ekibine teşekkür ettiler. 
 

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