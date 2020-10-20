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Muhtarları ağırladı

YOZGAT Valisi Ziya Polat, Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarları makamında kabul etti.

20 Ekim 2020 Salı 00:00
Muhtarları ağırladı

Vali Polat, vatandaşların hizmet beklentilerinin karşılanmasında önemli sorumluluklar üstelenen tüm muhtarların gününü kutladı. Vali Polat, seçilerek göreve gelen muhtarların, demokrasinin çekirdeği denilebilecek bir öze sahiplik yaptığını söyledi. Vali Polat, ‘’Muhtarlarımız, bir yandan köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı bir rol oynarken, diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel ihtiyaçlarından biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getirmektedirler’’ dedi. Vali Polat, vatandaşların kamu ve yerel yönetimlerce gerçekleştirilen hizmetlerle buluşması, insanların mutlu, huzurlu bir yaşam sürmeleri için kamu ve yerel yönetimler arasında önemli bir köprü vazifesi gördüklerini kaydetti, muhtarların Muhtarlar Günü`nü kutlayıp, başarılar diledi. Yozgat Valisi Ziya Polat, Valilik salonunda mahalle ve köy muhtarlarıyla da bir araya geldi. Muhtarların sorunlarını dinleyen ve not alan Vali Polat, muhtarların gününü kutladı. Toplantı sonrasında toplantıya katılan muhtarlara teşekkür belgesi ve çeşitli hediyeler verdi. Muhtarlar günü etkinliğine Yozgat Valisi Ziya Polat’ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Murat Tanışman, Yozgat İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz’da katıldı. 

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Muhtarları Ağırladı
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