Muhtarlardan ziyaret

Yozgatlı mahalle muhtarları İYİ Parti’yi ziyaret ederek, İYİ Parti İl Başkanı Seyfi Bayrak’ın konuğu oldular. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette muhtarlarla Yozgat ile ilgili sohbet gerçekleştirildi. Muhtarların büyük bir özveri ile hizmetlerini sürdürdüğünü söyleyen İl Başkanı Seyfi Bayrak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek muhtarlara teşekkür etti. Orta Anadolu’nun yiğit ve yağız insanlarının şehri Yozgat’ta muhtarlar ve halkın daima emrinde olduklarını da vurgulayan Bayrak, “Tüm gücümüzle muhtarlarımızın, halkımızın çalışmalarında onların yanındayız. El birliğiyle Yozgat için çalışacağız” şeklinde konuştu. Yozgat Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Abbas Ergül ise göreve yeni atanan Seyfi Bayrak’a görevinde başarı dileyerek, bayramlaşma maksadıyla ziyaret gerçekleştirdiklerini belirtti.