-Muhtarlardan ayakkabı

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, köy okullarında eğitim-öğretim gören öğrencilerden ihtiyaç sahiplerini belirledi.

Tespiti yapılan 100 öğrencinin ayakkabıları Saraykent Muhtarlar Derneği ve üyeleri tarafından karşılandı.

Temin edilen ayakkabılar ihtiyaç sahibi öğrencilere teslim edildi.

Saraykent Muhtarlar Derneği Başkanı Fehmi Şahin, öğrencilerin kış aylarında ayaklarını koruyabilmeleri için böyle bir çalışma yaptıklarını, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen 100 öğrencinin ayakkabı ihtiyaçlarını karşıladıklarını ifade etti.