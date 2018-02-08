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Muhtarlara ziyaret

İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Metin Özışık, beraberinde parti yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Yozgat Mahalle Muhtarları Derneği’ni ziyaret etti.

Muhtarlara ziyaret

İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Metin Özışık, beraberinde parti yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Yozgat Mahalle Muhtarları Derneği’ni ziyaret etti.

08 Şubat 2018 Perşembe 07:00
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Muhtarlara ziyaret

İYİ Parti İl Başkanı Metin Özışık, mahalle muhtarlarına partisini anlatarak, yapılacak ilk seçimlerde iktidara talip olduklarını beyan etti.
Yozgat’ın geri kalmışlığı ve acil çözüm gerektiren meselelerine mevcut iktidarın yıllardır çözüm bulamadığını iddia eden Özışık, “Adli tıp ve cezaevi gibi yatırımlar ilimizi kalkındırıp, geliştirecek işler değildir” dedi.
Metin Özışık, muhtarların halk ile gece gündüz sürekli irtibat halinde olduğunu, bu nedenle önemli bir vazife üstlendiklerini söyledi.
Özışık, iktidara gelmeleri durumunda Yozgat gibi geri kalmış illerdeki valilerin 600 bin liralık makam araçlarına binemeyeceklerini belirterek, “İktidar olmamız durumunda sürekli göç verip, eriyen bir şehrin ortasına dikilen hükümet konağını bilim veya fen lisesi yapacağız, bilim yuvası haline getireceğiz” diye konuştu.
Yozgat Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Abbas Ergül ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bizler iktidar ve muhalefete eşit mesafedeyiz. Demokrasinin en güzel yanı da budur. Derneğimize hoş geldiniz. Partiniz hayırlı olsun, çalışmalarınızda başarılar dilerim” şeklinde konuştu.
TARİHE SAHİP ÇIKMALIYIZ
İYİ Parti İl Başkanı Metin Özışık, ziyaret çıkışında tarihi Memleket Hastanesi binasının yıkım kararıyla ilgili açıklamada bulundu.
Özışık, söz konusu binanın Cumhuriyet yadigarı olduğunu, yıkılmasını doğru bulmadıklarını bildirdi.
Özışık, “Şoför bir babanın evladı olarak binbaşı olabildim, oda başkanlığı ve siyasi parti il başkanı oldum. Bunların hepsini Cumhuriyet’e borçluyum” diyerek, eski hastanenin tarihi binasının yıkılmaması çağrısını yaptı.
Özışık, “Bina 1922 yılında inşa edilseydi sanırım kimse yıkmayı düşünmezdi. Ama 1923’den sonra inşa edildiği için yıkılmasında nedense kimse bir mahsur görmüyor” şeklinde konuştu.

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