Muhtarlara yeni yer tahsisi

Daha önce Abide İşhanı içerisinde hizmet veren muhtarlar bundan böyle Hal İş Merkezinde hizmet verecekler.

Hal İş Merkezi içinde ikinci katta bulunan bir büro Mahalle Muhtarları Derneği’ne tahsis edildi.

Büro önünde tahsis töreni düzenlendi. Törene Belediye Başkanı Celal Köse, Başkan Yardımcısı Serdar Açıkgöz, Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Abbas Ergül ve mahalle muhtarları katıldı.

Törende kırmızı kurdele kesilerek yeni hizmet bürosunun açılışı gerçekleştirildi. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, muhtarların daha önce Abide İşhanı içerisinde hizmet verdiğini hatırlatarak, “Şimdi biraz daha kurumsal olmalarını istedik. Burada belediyemizin birimleriyle yan yana çalışacaklar. Belediyemize daha yakın oldular. Bu şekilde daha iyi hizmet verecekler” dedi.

Muhtarlar Derneği Başkanı Abbas Ergül de Başkan Celal Köse’ye teşekkür ederek, “Hal iş merkezindeki 23 numaralı oda bize tahsis edildi. Burada daha rahat çalışacağız. Muhtarlar demokrasilerin vazgeçilmezidir. Halkımız bize burada daha rahat ulaşacak” şeklinde konuştu.

