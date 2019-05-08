Muhtarlara Eğitim verildi

Muhtarların, kamu hizmetlerini etkin, verimli ve güvenli bir şekilde sunması, sorunları en kısa sürede yetkili makamlara iletmesi amacıyla verilen eğitimler üç oturumda tamamlandı. Valilik İdare ve Denetim Müdürü Suat Bulut başkanlığında yürütülen eğitim çalışmasında, muhtarlara, devlet hiyerarşisinin tanıtılması, merkezi yönetim, il ve ilçe yönetimi, mahalli idare yönetimi, muhtarlık müessesesi ve organları, muhtarların görev, yetki ve sorumlulukları, muhtar bilgi sistemi tanıtılması konuları anlatıldı.