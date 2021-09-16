Muhtarlara eğitim verildi

Boğazlıyan İlçe Merkezi, Belde ve Köy Muhtarlarına yönelik verilen eğitimde, ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı amaç, hedef, strateji ve faaliyetlerinin tanıtımı yapıldı. Eylem planında, adalete erişim, mevzuat hedefinin stratejileri, şiddetle mücadele mevzuatı gözden geçirilerek, etkin uygulanması, kadına yönelik şiddet eylemlerinin etkili, orantılı şekilde cezalandırılması, adli süreçte mağdurun haklarını etkin kullanmasının sağlanmasının yer aldığı kaydedildi.
16 Eylül 2021 Perşembe 00:06