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Muhtarlara eğitim

Yozgat Valiliği tarafından merkez ilçe ve köy muhtarları için eğitim programı düzenlendi.

25 Eylül 2021 Cumartesi 00:38
Muhtarlara eğitim

Bu kapsamada Yozgat Valiliği İdare ve Denetim Müdürü Suat Bulut tarafından muhtarlara, mevzuattan kaynaklanan görev ve sorumlulukları, muhtarların kamu hizmetlerini etkin, verimli, güvenli bir şekilde sunulması ve sorunları kısa sürede yetkililere iletmeleri konularında eğitim verildi. Sonrasın da muhtarlara AFAD Müdürlüğü tarafından 2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında Yozgat’ta 7’den 70’e afet bilincinin yerleşmesi amacıyla afetler hakkında genel bilgiler verilerek, afet öncesinde ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında eğitim verildi. Eğitim sonrasında Vali Ziya Polat, “Muhtarlarımız, devletimizin gören ve gözeten gözü, aziz milletimizin derdini ve kederini işiten kulağıdır” diyerek muhtarlar ile bir araya gelerek sorunlarını dinleyip, taleplerini aldı.

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Muhtarlara Eğitim
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