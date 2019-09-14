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Muhtarlar, sorunlarını anlattı

ÇAYIRALAN ilçesinde gerçekleştirilen toplantıda, mahalle ve köy muhtarları sorunlarını anlattı.

Muhtarlar, sorunlarını anlattı

ÇAYIRALAN ilçesinde gerçekleştirilen toplantıda, mahalle ve köy muhtarları sorunlarını anlattı.

14 Eylül 2019 Cumartesi 00:00
Muhtarlar, sorunlarını anlattı

Yozgat Valisi Kadir Çakır başkanlığında yapılan toplantıda mahalle ve köy muhtarları sorunlarını anlattı, toplantıda hazır bulunan kurum müdürleri iletilen konularla bilgili bilgi verip, not aldı. Vali Çakır, toplantıya katılan ilgili kurum müdürlerine, isteklerin yerine getirilmesi, sorunların ise giderilmesi ve devam eden çalışmaların bir an evvel tamamlanıp halkın hizmetine sunulması için talimat verdi. Yozgat Valisi Çakır, toplantı öncesinde Kaymakam Bekir Özen’den ilçe ve ilçede yapılan çalışmalar hakkında brifing aldı. Toplantı sonrasında ise ilçe esnafını ziyaret etti. 

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