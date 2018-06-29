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Muhtarlar sorunlarını anlattı

SORGUN Belediye Başkanı Murat Gürbüz, mahalle muhtarlarının sorunlarını dinledi.

Muhtarlar sorunlarını anlattı

SORGUN Belediye Başkanı Murat Gürbüz, mahalle muhtarlarının sorunlarını dinledi.

29 Haziran 2018 Cuma 07:00
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Muhtarlar sorunlarını anlattı

Gürbüz, bir kimsenin tek başına değil, birlikte çalışarak başarılı olacağını söyledi. Sorgun'un 15 mahallesi bulunduğunu ve her mahallenin ayrı sorunu olduğunu ifade eden Gürbüz, "Mahallelerimizin sorunlarını masaya yatırmak amacıyla bugün bu toplantıyı düzenledik. Sorunlarınızın üstesinden gelmek için birlikte çalışacağız. Öncelikli olarak mahallelerimizin su, altyapı, yol yapımı, tamirat, tadilat ve temizlik gibi sorunlarına ağırlık vereceğiz. Ancak sizlerin bunlardan daha acil sorunları varsa, tabii ki onları da çözmek için çaba sarf edeceğiz." dedi.
Muhtarların sorularını yanıtlayan Başkan Gürbüz, "Her mahalleye ayrı bir dokunuş yapmayı planlıyoruz. Amacımız vatandaşlarımıza yaz mevsiminin sıcak günlerinde rahat bir yaşam sağlamak. Bir yandan ekiplerimiz yollarımızın yapımına hemen başlarken, diğer yandan zabıta ekiplerimiz kaldırım işgalleri ve seyyar satıcılarla ilgili denetimleri arttıracak temizlik ekiplerimiz de cadde ve sokakların temizliği için daha fazla mesai harcayacak." ifadelerini kullandı.

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