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Muhtarlar sorunlarını anlattı

ÇEKEREK ilçesinde köy ve mahalle muhtarları bir araya geldi, Kaymakam Enver Çakır’a sorunlarını, taleplerini anlattı.

Muhtarlar sorunlarını anlattı

ÇEKEREK ilçesinde köy ve mahalle muhtarları bir araya geldi, Kaymakam Enver Çakır’a sorunlarını, taleplerini anlattı.

15 Ocak 2018 Pazartesi 07:00
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Muhtarlar sorunlarını anlattı

Çekerek Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği’nde gerçekleşen toplantıya katılan Kaymakam Enver Çakır, her fırsatta köy ziyaretinde bulunup, mahalleleri gezmeye çalıştığını hatırlattı. Kaymakam Çakır, gittikleri köylerde iletilen sorunları, talepleri yerinde görüp, kısa vadede çözülebilecekleri çözdüklerini, uzun vadede çözülmesi gerekenlerin de planlamasının yapıldığını aktardı. Kaymakam Çakır, köy ve mahalle muhtarlarının istek ve taleplerinin önemine dikkat çekip, her muhtarın sorun ve talebini dinleyip, notlar aldı. 

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