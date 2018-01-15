Muhtarlar sorunlarını anlattı

Çekerek Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği’nde gerçekleşen toplantıya katılan Kaymakam Enver Çakır, her fırsatta köy ziyaretinde bulunup, mahalleleri gezmeye çalıştığını hatırlattı. Kaymakam Çakır, gittikleri köylerde iletilen sorunları, talepleri yerinde görüp, kısa vadede çözülebilecekleri çözdüklerini, uzun vadede çözülmesi gerekenlerin de planlamasının yapıldığını aktardı. Kaymakam Çakır, köy ve mahalle muhtarlarının istek ve taleplerinin önemine dikkat çekip, her muhtarın sorun ve talebini dinleyip, notlar aldı.