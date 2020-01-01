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Muhtarlar sorun bildirdi

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, muhtarların demokrasinin kılcal damarları olduğunu söyledi.

Muhtarlar sorun bildirdi

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, muhtarların demokrasinin kılcal damarları olduğunu söyledi.

01 Ocak 2020 Çarşamba 04:04
Muhtarlar sorun bildirdi

Milletvekili Başer, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ve partililerle birlikte Yozgat Mahalle Muhtarları Derneğini ziyaret etti. Muhtarlarla sohbet eden ve sorunlarını dinleyen Başer, vatandaşın en rahat ulaştığı kişilerin muhtarlar olduğunu belitti. Başer, muhtarlıkların 24 saat halka hizmet veren makamlar olduğunu vurgulayarak, "Belediye başkanımız sizlere güzel bir mekan tahsis etti. Buralar bizim halka açılan kapımızdır. Vatandaş dara düştüğünde en yakında sizlere ulaşmaktadır. Cumhurbaşkanımız muhtarları önemsiyor. Muhtarlar AK Parti iktidarında gerçek kimliğine, önemli sosyal haklara kavuşmuştur. AK Parti laf değil, hizmet üretiyor. Milletvekili olarak biz de her zaman muhtarlarımızın yanındayız" dedi. Daha sonra muhtarlar mahallelerinde yaşadıkları sorunları ve taleplerini dile getirdi. Milletvekili Başer ve Belediye Başkanı Köse, talepleri not alarak çözümü konusunda gerekeni yapacaklarını belirtti. Muhtarlar, ziyaretlerinden dolayı Milletvekili Başer ve beraberindekilere teşekkür etti.

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