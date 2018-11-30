MUHTARLAR SORUN ANLATTI

Vali Kadir Çakır, Nohutlu Tepesi Sosyal Tesislerinde mahalle ve köy muhtarları ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Vali Çakır, muhtarların her türlü taleplerinin alınacağını, sorunların yakından takip edileceğini belirterek, katılımlarından dolayı muhtarlara teşekkür etti.

SORGUN’DA BİRLİK TOPLANTISI

Sorgun Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 2018 yılı 2. olağan genel kurul toplantısı yapıldı. Toplantıda, köyler için yapılan altyapı ve yol çalışmaları değerlendirildi. Köylerin mevcut ihtiyaçları için neler yapılabileceği hususunda muhtarlar, il genel meclisi üyeleri ile ilgili kurumlar fikir alışverişinde bulundu. Kaymakam Mustafa Altınpınar, toplantının oldukça verimli geçtiğini söyledi. Toplantıya, İl Genel Meclisi Başkanı Halil Şahbaz, İl Genel Meclisi Üyeleri, köy ve mahalle muhtarları ile ilgili kurum amirleri katıldı.

ŞEFAATLİ’DEKİ TOPLANTI

Şefaatli İlçesinde de Muhtarlar toplantısı düzenlendi. Kaymakam Deniz Kılınç başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Köy ve Mahalle Muhtarları, Kurum Amirleri katıldı. Toplantıda, Kasım Ayının yatırımlar açısından genel değerlendirilmesi yapıldı. Köy ve mahalle muhtarlarının talepleri alındı, önerileri dinlendi.