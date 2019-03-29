Muhtarlar seçim güvenliği için toplandı

Toplantıda, 31 Mart 2019 Mahalli idareler Seçimi nedeniyle sağduyulu olunması, ilçe merkezinde ve köylerde elektrik, su sıkıntısı olan yerlerde gerekli tedbirlerin alınması, bahse konu sıkıntıların giderilmesi, sandık alanları ile düzenin sağlanması konuları üzerinde duruldu. Seçim süresince sağduyulu olunması, çıkması muhtemel olaylara karşı kolluk kuvvetleri ile iş birliği içerisinde olunması, merkez ilçe ve köylerde elektrik, su sıkıntısı, sandık alanının düzeninin sağlanması için gerekli çalışmaların ivedilikle yapılması kararları alındı. Kaymakam Özen, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli idareler Seçiminde eksikliklerin giderilmesi hususunda ilgili kurumları bilgilendirdi.