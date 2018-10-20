Muhtarlar günü kutlandı

Yozgat Muhtarlar Derneği üyeleri Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ve Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan’ı makamlarında ziyaret etti. Daha sonra Vali Yurtnaç ve Belediye Başkanı Arslan muhtarlarla öğle yemeğinde bir araya geldi. Belediye Başkanı Kazım Arslan, muhtarların son derece önemli bir fonksiyon icra ettiklerine belirterek, “Muhtarlarımız devletle millet arasında bir köprü vazifesi yapıyorlar. Yerel yöneticiler olarak bizde genel kanı şudur. Şehrin merkezinde ne varsa mahallelerimizin hepsinde de o olsun. Bunu yaparken de daha çok muhtarlarımızla birlikte çalışıyoruz. Muhtarlarımızla ne kadar uyum içinde ve ne kadar koordineli çalışırsak tüm mahallelerimizi bu hizmetleri ulaştırmak mümkün oluyor. Ben bu duygu ve düşüncelerle tüm muhtarlarımızın muhtarlar gününü kutluyor, hayırlı hizmetlerde bulunmalarını temenni ediyorum” dedi.

Vali Kemal Yurtnaç ise muhtarlığın demokraside ki en alt birim olduğunu kaydederek, “Dolayısı ile bu sistem demokrasimizi güçlendiriyor. Demokrasi halkın hakim olduğu, aktif olduğu bir sistemin adıdır. Halkı yönetimde ne kadar hakim tutarsak demokrasimizde o kadar güçlü olur. Muhtarlarımız da bu görevi yaparak halkımıza ve demokrasimize destek veriyor. Atanmışı ile seçilmişi ile hep birlikte bu ülkeye en iyi şekilde hizmet verme gayesindeyiz. Görevde bulunduğumuz süre içerisinde halkımıza en iyi hizmeti vermenin gayreti içerisinde olacağız. İnsanlara sürekli yüz yüze olan sizlersiniz. Mahallenizde veya köyünüzde ki insanların derdini, sıkıntısını bileceksiniz. Ben tekrar tüm muhtarlarımızın muhtarlar gününü tebrik ediyor, görevinizde başarılar diliyorum” diye konuştu.