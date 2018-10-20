Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 11°
parçalı az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
96455
ALTIN
223.181
DOLAR
5.6626
STERLİN
7.3967
EURO
6.5275

Muhtarlar günü kutlandı

YOZGAT’ta ‘Muhtarlar Günü’ etkinliklerle kutlandı.

Muhtarlar günü kutlandı

YOZGAT’ta ‘Muhtarlar Günü’ etkinliklerle kutlandı.

20 Ekim 2018 Cumartesi 07:00
10 Okunma
Muhtarlar günü kutlandı

Yozgat Muhtarlar Derneği üyeleri Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ve Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan’ı makamlarında ziyaret etti. Daha sonra Vali Yurtnaç ve Belediye Başkanı Arslan muhtarlarla öğle yemeğinde bir araya geldi. Belediye Başkanı Kazım Arslan, muhtarların son derece önemli bir fonksiyon icra ettiklerine belirterek, “Muhtarlarımız devletle millet arasında bir köprü vazifesi yapıyorlar. Yerel yöneticiler olarak bizde genel kanı şudur. Şehrin merkezinde ne varsa mahallelerimizin hepsinde de o olsun. Bunu yaparken de daha çok muhtarlarımızla birlikte çalışıyoruz. Muhtarlarımızla ne kadar uyum içinde ve ne kadar koordineli çalışırsak tüm mahallelerimizi bu hizmetleri ulaştırmak mümkün oluyor. Ben bu duygu ve düşüncelerle tüm muhtarlarımızın muhtarlar gününü kutluyor, hayırlı hizmetlerde bulunmalarını temenni ediyorum” dedi.
Vali Kemal Yurtnaç ise muhtarlığın demokraside ki en alt birim olduğunu kaydederek, “Dolayısı ile bu sistem demokrasimizi güçlendiriyor. Demokrasi halkın hakim olduğu, aktif olduğu bir sistemin adıdır. Halkı yönetimde ne kadar hakim tutarsak demokrasimizde o kadar güçlü olur. Muhtarlarımız da bu görevi yaparak halkımıza ve demokrasimize destek veriyor. Atanmışı ile seçilmişi ile hep birlikte bu ülkeye en iyi şekilde hizmet verme gayesindeyiz. Görevde bulunduğumuz süre içerisinde halkımıza en iyi hizmeti vermenin gayreti içerisinde olacağız. İnsanlara sürekli yüz yüze olan sizlersiniz. Mahallenizde veya köyünüzde ki insanların derdini, sıkıntısını bileceksiniz. Ben tekrar tüm muhtarlarımızın muhtarlar gününü tebrik ediyor, görevinizde başarılar diliyorum” diye konuştu.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Müşavir ziyaretlerde bulundu
Müşavir ziyaretlerde bulundu
Mesleki gelişim için kurs
Mesleki gelişim için kurs
Derelerin üzeri açılıyor
Derelerin üzeri açılıyor
OLMAZLARIN ARKASINA SIĞINMADIK
OLMAZLARIN ARKASINA SIĞINMADIK
Silah kaçakçılığı
Silah kaçakçılığı
Eğitim Kurslarına devam
Eğitim Kurslarına devam

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim