MUHTARLAR GUNU

YOZGAT Belediye Başkanı Celal Köse, Muhtarlar Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında ‘’Ülkemizde 1829 yılından bugüne faaliyetlerini sürdüren muhtarlık müessesesi, demokrasimizin, kültürümüzün ve toplumsal yaşantımızın olmazsa olmazı ve önemli mihenk taşlarından birisidir’’ dedi. Test sonuçlarının pozitif çıkması nedeniyle önce Yozgat, daha sonra da Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavisine devam edilen Köse’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Köse, Ankara’da tedavi gördüğü hastaneden yaptığı yazılı açıklamada, muhtarların yürüttükleri pek çok görevlerinin yanında, halkın ihtiyaç ve taleplerini devlet kurumları nezdinde takip ettiklerini söyledi. Köse, ‘’Kamu görevini yerine getiren muhtarlarımız, köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla olan ilişkilerinde de önemli bir rol oynamaktadır, Hem devletimizi hem de hemşehrilerimizi temsil ederek büyük bir sorumluluk, gayret ve özveriyle hizmet ifa etmektedirler. Değerli muhtarlarımızın hemşehrilerimize hizmet noktasında bizlere ulaştıracakları ihtiyaç ve beklentileri önemsiyor, hemşehrilerimize sunulan kamu hizmetlerinin etkin, verimli, aksamadan, birlikte hareket ederek, uyum ve işbirliği içerisinde yürütülmesine büyük özen gösteriyoruz’’ diye konuştu. Köse, Yozgat’ımızda görev yapmakta olan köy ve mahalle muhtarlarının ‘19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutladı, çalışmalarında başarılar diledi.