Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 19°
kapalı
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1429.85
ALTIN
529.35
DOLAR
9.2864
STERLİN
12.8597
EURO
10.8377

MUHTARLAR BULUŞTU

Yozgat’ta, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle belediye tarafından düzenlenen toplantıda, mahalle ve köy muhtarları bir araya geldi.

20 Ekim 2021 Çarşamba 00:57
MUHTARLAR BULUŞTU

 Yozgat Valisi Ziya Polat ve Belediye Başkanı Celal Köse, köprü görevi gören muhtarları, özel günlerinde yalnız bırakmadı. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, ‘’Valimiz Sayın Ziya Polat’la birlikte, kamu ve yerel yönetimler arasında önemli bir köprü görevi gören değerli muhtarlarımızla bir araya gelerek, günlerini kutladık. Kıymetli muhtarlarımızın hemşehrilerimize hizmet noktasında bizlere ulaştıracakları ihtiyaç ve beklentileri önemsiyor, sunulan kamu hizmetlerinin etkin, verimli, aksamadan, birlikte hareket ederek, uyum ve işbirliği içerisinde yürütülmesine büyük özen gösteriyoruz. Bu vesileyle; Mesai arkadaşlarımız olan tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü en kalbi duygularımla kutluyor, Yüce Rabbim’den çalışmalarında kolaylıklar, başarılar ve esenlikler diliyorum’’ dedi. Vali Polat’ın günün anlam ve önemine dair yaptığı konuşmalarının ardından köy ve mahalle muhtarlarına çeşitli hediyeler takdim edildi. Hatıra fotoğrafı çekiminin ardından program sona erdi.

Son Güncelleme: 19.10.2021 19:08
Anahtar Kelimeler:
19ekimMuhtarlarAkifFilmSinemaMahalleMuhtarlarıDerneğiKöyMuhtarlarıDerneğiKutlamaMuhtarlarGünüCelalKöseYozgat BelediyesiZiyaPolatYozgatvaliliğiMUHTARLAR BULUŞTU
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TEK ÇARE BiYODiZEL
TEK ÇARE BiYODiZEL
Anadolu’nun Tek Blok Ormanı
Anadolu’nun Tek Blok Ormanı
Memiş, Nevşehir’e atandı
Memiş, Nevşehir’e atandı
Gençlik Ofisi
Gençlik Ofisi
YOZGAT TANITILACAK
YOZGAT TANITILACAK
Koordinasyon toplantısı
Koordinasyon toplantısı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim