MUHTARLAR BULUŞTU

Yozgat Valisi Ziya Polat ve Belediye Başkanı Celal Köse, köprü görevi gören muhtarları, özel günlerinde yalnız bırakmadı. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, ‘’Valimiz Sayın Ziya Polat’la birlikte, kamu ve yerel yönetimler arasında önemli bir köprü görevi gören değerli muhtarlarımızla bir araya gelerek, günlerini kutladık. Kıymetli muhtarlarımızın hemşehrilerimize hizmet noktasında bizlere ulaştıracakları ihtiyaç ve beklentileri önemsiyor, sunulan kamu hizmetlerinin etkin, verimli, aksamadan, birlikte hareket ederek, uyum ve işbirliği içerisinde yürütülmesine büyük özen gösteriyoruz. Bu vesileyle; Mesai arkadaşlarımız olan tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü en kalbi duygularımla kutluyor, Yüce Rabbim’den çalışmalarında kolaylıklar, başarılar ve esenlikler diliyorum’’ dedi. Vali Polat’ın günün anlam ve önemine dair yaptığı konuşmalarının ardından köy ve mahalle muhtarlarına çeşitli hediyeler takdim edildi. Hatıra fotoğrafı çekiminin ardından program sona erdi.