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MUHTARDAN TEPKi!

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde ‘blok mermer’ çıkartılması için yapılacak araştırmalar konusunda kendilerinin bilgilendirilmediğini ileri süren Kamışçık Köyü Muhtarı Rıza Taşkın, itiraz dilekçesini Valiliğe sundu.

21 Ekim 2021 Perşembe 00:44
MUHTARDAN TEPKi!

Yozgat’ın Çekerek ilçesindeki mermer yataklarının belirlenip, işletmeye açılmasına yönelik yapılacak çalışmalara, köylüler bilgilendirilmeden başlanılacak olması tepki ile karşılandı. Çekerek İlçesinin Kamışçık Köyü Muhtarı Rıza Taşgın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yapılacak olan çalışmalar konusunda kendilerinin bilgilendirilmediğini belirterek Yozgat Valiliğine başvuruda bulundu. Muhtar Taşgın, ‘Nerede yaşıyor olursanız olun kendisini Kamışcık köyüne mensup sayan değerli kardeşlerim, değerli köyümüz halkı, sınır komşularımız olan köylerimizin değerli insanları, değerli yöre yaşayanları, değerli köy derneklerimiz ve diğer STK’larımız’ diyerek başladığı duyurusunda tepkisini dile getirdi. Muhtar Taşgın, Yozgat-Tokat il sınırında, Kamışçık köyü ile Akkılıç köyü hudutlarında kalan bölgelerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından ‘blok mermer’ çıkarmak için araştırma sondajlama çalışması ihalesinin yapıldığını öğrendiğini kaydetti. Muhtar Taşgın, ‘’Bu konu ile ilgili tarafımıza hiç bir şekilde sözlü ve yazılı resmi bilgi-belge verilmemiş, muhtarlık ve halkın görüşleri istenmemiştir. Konuyu öğrenir öğrenmez ihalenin iptali bir daha da gündeme gelmemesi için idari yönden gerekli resmi dilekçelerimizi ilgili makamlara vermiş bulunmaktayım. Sayın Yozgat Valisine de makamında yapmış olduğum ziyarette anlatılmış, yazılı olarak da sunum yaptım. Resmi süreç idari yönden başlamış olup, gelişmeler ayrıca paylaşılacaktır. İki köyün su havzaları, kutsal alanlarımız, yaşam alanlarımız, temiz doğamız tüm canlı türleri ile birlikte yok olmasın’’ ifadelerini kullandı. 

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