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Muhtar adı gibi güzel işler yapıyor

YOZGAT Merkeze bağlı Köçekkömü Köyü Muhtarı Adıgüzel Başal, köy içi ve köy arazisine yaptığı çeşmelerle gelip geçenlerin, dinlenip su içenlerin dahası bitkilerden tutun ki tüm canlıların duasını alıyor, doğal güzelliklere vesile oluyor.

17 Kasım 2020 Salı 00:11
Muhtar adı gibi güzel işler yapıyor

Köy mezarlığının iç ve dış kısmını kendi nam ve hesabına sarf ederek, ayrıca da hayırseverlerin katkısıyla yeniden düzenleyerek, örnek bir mezarlık oluşturdu. Görevde yetkinliği, etkinliği ve yaptığı hizmetlerle köyü güzelleştirmeye gayret üstüne gayret sarf eden muhtar, çeşmelerle köyün güzelliğine bir başka güzellik katıyor. Köyün girişine yol kenarına yaptığı çeşme ile köyün güzelleşmesine büyük özen gösteren muhtar şimdi de köy arazisine özellikle piknik alanına yaptığı çeşme ile doğal güzelliklerin oluşmasına da katkı sağlıyor. İki dönem üst üste muhtar seçilen Adıgüzel Başal, “Benim için su ve çeşme vazgeçilmezlerimdir. Muhtarlık sadece köy halkının istek ve arzularını, köyün sorunlarını çözmek, destek olmakla kalmamalı, köy sınırları bütün köy sayılarak hizmetler köy topraklarına da yansımalı’’ dedi. Kendi evinin bahçesini de değişik bir güzellikle oluşturan Muhtar Başal görev süresi içerisinde, ağaçlandırma, yol çalışmaları, mezarlık içi ve dışının düzenlenmesi, çeşmelerin bakım-onarımı, şebeke içme suyuna ilave kaynaklarla arttırma çalışmaları gibi faaliyetlerle köyün imarı ve güzelleşmesi için adına yakışır şekilde güzel işler yapma gayretini sürdürüyor. 

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