Muhtacın yanındayız

Belediye Başkanı Kazım Arslan, Yozgat Belediyesi olarak Ramazan ayında tüm ihtiyaç sahiplerinin yanında olduklarını söyledi. Başkan Kazım Arslan, belediye olarak ihtiyaç sahibi insanlara yıl boyunca yardımların devam ettiğini, Ramazan ayında ise bu yardımları biraz daha artırdıklarını beyan etti. Başkan Arslan, belediyenin Sosyal Yardım Birimi tarafından, il merkezindeki ihtiyaç sahiplerinin konusunda uzman isimler tarafından tespit edildiğini hatırlatarak, “Elimizdeki yoksulluk haritasına göre ihtiyaç sahiplerine yardımlarımızı gerçekleştirmekteyiz” dedi.

Başkan Arslan, Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine sıcak pide ve yemek ulaştırmayı sürdüreceklerini ifade ederek “Ayrıca kuru gıda desteklerimiz de devam edecek. Ramazan ayında kimsenin mutfağı boş kalmayacak” şeklinde konuştu.

Yozgat’ta ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım faaliyetinde bulunan sivil toplum kuruluşlarıyla da istişareli ve koordineli çalıştıklarını belirten Arslan, “Sosyal yardım birimimiz ile sivil toplum kuruluşlarımız irtibatlı ve koordineli çalışıyor. Bu sayede yardımlar düzenli, verimli ve doğru dağıtılıyor. İsrafın önüne geçildiği gibi kimin neye ihtiyacı varsa o ihtiyacı gideriliyor” ifadelerini kullandı

Başkan Arslan, bayramda ise yine yalnız, yaşlı ve ihtiyaç sahiplerinin unutulmayacağını dile getirdi, içerisinde kolonya, şeker ve lokumlar olan hediyeleri de bu vatandaşlara ulaştıracaklarını anlattı.