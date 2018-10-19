Mühendislik, dergiye konu oldu

Ülkemizde Sanayinin Üniversiteye Bakışı ve Üniversite-Sanayi işbirliğinin öneminin değerlendirildiği derginin Ağustos sayısında, Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hamza K. Akyıldız ve bölüm öğrencileriyle yapılan röportajlara yer verildi. Doç. Dr. Akyıldız, Bozok Üniversitesi kampüsü, çevre ve kültür değerlerine duyarlı, ülkesine ve insanlığa yararlı, toplumun yaşam kalitesini artırmaya yönelik bilimsel araştırma yapan ve teknoloji üretebilen, geniş bir ufka sahip bireyler yetiştirmeyi amaçladıklarının altını çizdi. Akyıldız, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’nin fiziki ve genel durumu, bölümleri, öğrencilere sunulan imkânlar, Ar-Ge çalışmaları, üniversite-sanayi işbirlikleri ve fakülte bünyesinde gerçekleştirilen projeler hakkındaki soruları cevaplandırdı. Ayrıca, Moment Expo dergisinin Kampüs bölümünde ise Yozgat Bozok Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin nitelikli eğitim ve beklentilerine yönelik görüşlerine yer verildi.