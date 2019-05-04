Mühendislere eğitim

İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri Derneği Başkanı Levent Kavlak tarafından verilen eğitime yaklaşık 500 şirketten inşaat, elektrik ve makine mühendisi ile öğrenciler katıldı.

Kavlak, Türkiye’de 2017 yılında 359 bin iş kazası gerçekleştiğini, kazaların 62 bin 802'sinin inşaat sektöründe yaşandığını ifade ederek, "İş kazaları sonucu tüm sektörlerde meydana gelen bin 633 ölümün ise 587’si inşaat sektöründe gerçekleşmişti. Sıralamayı maden, kimya, metal, taşımacılık ve diğer sektörler takip etti." dedi.

Doğa ve Enerji Kongresi kapsamında verilen eğitimde güvenlik kültürünün çocukluktan başlayıp, sokakta, okulda ve iş yerinde olmak üzere yaşamın her alanında önemi anlatıldı.