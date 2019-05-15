Mühendisler iftarda buluştu

Etkinlikte, meslekte 25, 35, ve 45 yılını tamamlayan üyelere plaket verildi. Makine Mühendisleri Odası Başkanı İhsan Salman, ‘’Meslektaşlarımızla bu tarz onurlandırıcı etkinliklerde bir araya gelmek bizim için çok değerli. Mesleğimizin gelişimi için attığımız her adımda üyelerimizi yanımızda görmek, bu anlamlı günde bizimle birlikte oldukları için hepsine teşekkür ederiz. Odamızın bütün çabası, mesleklerimiz ve meslektaşlarımızın geliştirilmesi, korunması, mühendislik hizmetlerinin ülke ve toplum çıkarları doğrultusunda verilmesinin sağlanmasına yöneliktir. Odamız mesleki bilgi ve birikimimizin ülkemizin sanayileşmesi, kalkınması için kullanılmasını amaç edinmiştir’’ dedi.