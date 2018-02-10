Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
kapalı
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
113590
ALTIN
161.428
DOLAR
3.8298
STERLİN
5.2855
EURO
4.6829

Muhasebecilere dijital eğitim

YOZGAT Serbest Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Odası tarafından düzenlenen etkinlikte, katılımcılara ‘Dijital Muhasebe ve Vergide Gündem’ konularında bilgi verildi. Yozgat Beledeyesi Kent Park Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen eğitim programında,  ‘Muhasebede e-süreç’ başlığı altında bilgilendirme yapıldığını aktaran Oda Başkanı Ahmet Bulut, ‘Mesleğimiz gereği hıza ayak uydurmak durumundayız’ dedi.

Muhasebecilere dijital eğitim

YOZGAT Serbest Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Odası tarafından düzenlenen etkinlikte, katılımcılara ‘Dijital Muhasebe ve Vergide Gündem’ konularında bilgi verildi. Yozgat Beledeyesi Kent Park Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen eğitim programında,  ‘Muhasebede e-süreç’ başlığı altında bilgilendirme yapıldığını aktaran Oda Başkanı Ahmet Bulut, ‘Mesleğimiz gereği hıza ayak uydurmak durumundayız’ dedi.

10 Şubat 2018 Cumartesi 07:00
10 Okunma
Muhasebecilere dijital eğitim

Bulut, muhasebe ve mali müşavirlik mesleğinin gelişip, güçlenmesini hep birlikte sağlayacaklarını, ‘Hayatımıza ‘e’ ler girmeye başladı. e- bildirge ile başlayıp, e- beyan, e-devlet, e-ticaret, e- defter derken son olarak da karşımıza e defter beyan sistemi, e-serbest meslek makbuzu, e-müstahsil makbuzu, e-irsaliye ve daha birçok ‘e’ artık hayatımızın ve mesleğimizin bir parçası oldu. Mesleğimizi icra edebilmemiz için her gün yayımlanan kanun, yönetmelik ve tebliğleri yakından takip etmek durumundayız. Dolayısıyla mesleki eğitimlerimiz de sürekli olmak durumundadır’ diye konuştu.

Bulut, uyumlu mükelleflere sağlanan vergisel avantajlar, nakit sermayede vergi indirimi, izaha davet, Torba Yasa ile gelen değişiklikler, bilirkişilik, uzlaştırmacılık, arabuluculukta vergilendirme ile yılsonu hatırlatmaları konularında bilgilendirme ve değerlendirmelerin yapılmakta olduğunu anlattı. Daha sonra TÜRMOB Eğitmeni Nusret Kurdoğlu, katılımcılara ‘Dijital Muhasebe ve Vergide Gündem’ konulu seminer verdi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Ölçüm yaptılar
Ölçüm yaptılar
Tekbirli yıkım
Tekbirli yıkım
Mahalle meclisleri sürüyor
Mahalle meclisleri sürüyor
Çalışan sendikalaşıyor
Çalışan sendikalaşıyor
Deprem anlatıldı
Deprem anlatıldı
Kablo hırsızlığı
Kablo hırsızlığı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim