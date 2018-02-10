Muhasebecilere dijital eğitim

Bulut, muhasebe ve mali müşavirlik mesleğinin gelişip, güçlenmesini hep birlikte sağlayacaklarını, ‘Hayatımıza ‘e’ ler girmeye başladı. e- bildirge ile başlayıp, e- beyan, e-devlet, e-ticaret, e- defter derken son olarak da karşımıza e defter beyan sistemi, e-serbest meslek makbuzu, e-müstahsil makbuzu, e-irsaliye ve daha birçok ‘e’ artık hayatımızın ve mesleğimizin bir parçası oldu. Mesleğimizi icra edebilmemiz için her gün yayımlanan kanun, yönetmelik ve tebliğleri yakından takip etmek durumundayız. Dolayısıyla mesleki eğitimlerimiz de sürekli olmak durumundadır’ diye konuştu.

Bulut, uyumlu mükelleflere sağlanan vergisel avantajlar, nakit sermayede vergi indirimi, izaha davet, Torba Yasa ile gelen değişiklikler, bilirkişilik, uzlaştırmacılık, arabuluculukta vergilendirme ile yılsonu hatırlatmaları konularında bilgilendirme ve değerlendirmelerin yapılmakta olduğunu anlattı. Daha sonra TÜRMOB Eğitmeni Nusret Kurdoğlu, katılımcılara ‘Dijital Muhasebe ve Vergide Gündem’ konulu seminer verdi.