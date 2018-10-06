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Muhasebecilerden iş garantili kurs

YOZGAT Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Yozgat Serbest Muhasebesi ve Mali Müşavirler Odası tarafından istihdam garantili bilgisayarlı muhasebe kursu düzenlenecek.

Muhasebecilerden iş garantili kurs

YOZGAT Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Yozgat Serbest Muhasebesi ve Mali Müşavirler Odası tarafından istihdam garantili bilgisayarlı muhasebe kursu düzenlenecek.

06 Ekim 2018 Cumartesi 07:00
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Muhasebecilerden iş garantili kurs

Kurs ile ilgili protokol Yozgat SMMM Odası Başkanı Ahmet Bulut ve İŞKUR İl Müdürlü Taner Yıldız kurumları adına düzenlenen törenle protokol imzaladı. Bulut, kursun istihdam garantili olacağını belirterek, ‘’İyi yetişmiş elemanlarımızı muhasebeciler odası olarak muhasebeci ve işletmelerde istihdam edeceğiz. Yetişmiş elemana özellikle muhasebecilik mesleğinde çok büyük ihtiyaç var. Eğitimin sonunda iyi şekilde arkadaşlarımızı yetiştirerek iş piyasasına kazandıracağız’’ dedi.
İşletmelerin ve muhasebecilerin vasıflı eleman sorunlarına çözüm üretmeye devam ettiklerini belirten Yozgat YSMMM odası başkanı Bulut, “İŞKUR Müdürlüğü’nün önderliğinde Yozgat Serbest Muhasebesi ve Mali Müşavirler Odamızın da önderliğinde düzenlenecek bilgisayarlı muhasebe kursunun ilimizde büyük bir açığı kapatacağını düşünüyorum. Bilgisayarlı muhasebe konusu en fazla aranan meslek dallarından birisi konumundadır. Bu kursun sonunda istihdam garantisi olması, oda olarak kursiyerlere istihdam imkanı sağlayacağımız için bizi ziyadesi ile memnun ediyor. İhtiyaç Halinde ve katılıma göre ilçelerimizde de kurslar açılabilecektir’’ diye konuştu.
 

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