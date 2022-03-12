Muhasebeciler Haftası ziyareti

1-7 Mart Muhasebeciler haftası dolayısıyla SMMMO Başkanı Ahmet Bulut’u ve Harun Evcimen’i ziyaret eden Yıldız, Muhasebeciler Haftasını kutladı.

Teşvikler hakkında istişarelerde bulunan ziyarette Yıldız, “Ziyaret esnasında Mali Müşavirlerimiz ile görüşmelerimizde ilave istihdam teşviki başta olmak üzere işbaşı eğitim programları ve diğer teşvik ve desteklerimizden bahsettik.